Беспилотник армии обороны Израиля нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава. Об этом сообщает The Times of Israel в воскресенье, 24 марта.

Палестинцы с 30 марта прошлого года проводят акции протеста в Газе в рамках начавшегося тогда всеобщего «Марша возвращения» с требованием снятия длящейся уже более 12 лет блокады сектора.

«В ответ на многочисленные взрывные устройства, которые были брошены и разорвались в районе забора безопасности в ходе столкновений на границе, летательный аппарат ВВС Израиля поразил два наблюдательных поста ХАМАС в южной части сектора Газа», - говорится в сообщении.

Напомним, авиация России нанесла авиаудар по сирийскому Идлибу.