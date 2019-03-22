В период с 20 по 21 марта сжиженный газ на украинских заправках продолжил подорожание.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг.

На АЗС ОККО, WOG в Киеве цены на LPG повысились на 20 коп./л до 12,18-12,19 грн/л. На киевских заправках «БРСМ-Нафта», KLO, «Авантаж 7» и «Барс» стоимость газа также повысилась на 10 коп./л до 11,15-12,09 грн/л. На заправках Glusco цены увеличились на 40 коп./л до 11,55 грн/л.

Массовое повышение стоимости автогаза продолжилось в регионах. На 10-44 грн/л цены увеличивали в сетях: Parallel, Marshal, Sun Oil, BVS, ZOG, Chipo, Jazz Oil и др.

Таким образом, на 21 марта средняя розничная стоимость LPG в Украине выросла до 11,49 грн/л.