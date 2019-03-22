В Православной Церкви Украины идут на неожиданные для православного мира реформы: готовы отпевать граждан католического вероисповедания, разрешить женщинам не покрывать голову в храме и установить в церквях лавки, по образцу католических церквей. Ради удовлетворения амбиций Филарета в ПЦУ изобрели для него «гибридный» новый статус.

Фото: Радио Свобода

Как сообщают «Вести», еще в середине января диакон РПЦ Андрей Кураев опубликовал распоряжение Филарета: «Благословляется на богослужении поминать "Святейшего Филарета, Патриарха Киевского и всей Руси-Украины"; "Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всей Украины». То есть Филарет в статусе "почетного", по логике самого Филарета, выше предстоятеля ПЦУ Епифания.

«С поминовения начинают любое богослужение — от наивысшего уровня до малой общины. И если бы Филарета поминали перед Епифанием, это означало бы, что его признают действующим предстоятелем ПЦУ», – пояснил религиовед Алексей Смирнов.

Оказалось, в ПЦУ «почетного патриарха» все-таки не поминают. Об этом сообщил епископ ПЦУ Запорожский и Мелитопольский Фотий в ходе дискуссии со своим коллегой из УПЦ епископом Запорожским и Мелитопольским Лукой в эфире регионального запорожского ТВ-канала общественного вещателя «UA:Перший».

Отвечая на вопрос, «почему гражданина Денисенко (патриарх Филарет. — Авт.) не признает в сане патриарха Варфоломей (патриарх Константинопольский. — Авт.)», епископ Фотий сказал, что поскольку Киевская митрополия ПЦУ не имеет статуса патриархата, у нее нет и патриарха. «Однако, учитывая заслуги Филарета, за ним оставили титул почетного патриарха», — добавил Фотий.

В ответ на уточняющюю ремарку епископа Луки о том, поминают ли Филарета при совершении богослужений перед новоизбранным митрополитом Епифанием (Думенко), Фотий отрезал: «Нет, не поминаем».

Дальше — больше: в ответ на вопрос ведущего о том, от каких церковных правил готовы отойти церкви «в критические моменты», епископ Фотий признал, что в новосозданной ПЦУ готовы будут устроить обряд отпевания даже для человека католического вероисповедания. «Бывают разные жизненные обстоятельства, когда надо поступать по велению сердца и заповеди любви... Если человек крестился в церкви другого подчинения, и умер — отпоем его. Даже католика, — уточнил Фотий. — Но надо разбираться в том, почему католик обратился к нам за отпеванием».

В свою очередь, епископ УПЦ Лука отметил, что отпевать священник имеет право только воцерковленного человека. «Только того, кто вошел в Церковь — зачем отпевать того, кто в лоне Церкви не находится? Если душа не находилась с Богом, куда она пойдет? Это вопрос, — считает епископ Запорожский и Мелитопольский Лука. — На такой случай (когда за отпеванием обратились представители других деноминаций. — Авт.) есть обряд утешения сродников. Им нужно объяснять, почему обряд ничего не даст. Священник читает слова проповеди, говорит слова утешения».

Отпевание человека другого вероисповедания противоречит православной церковной доктрине. «Равно как противоречит здравому смыслу. При жизни человек входил в другую конфессию, юрисдикцию, а после его смерти родные почему-то решили пойти вопреки его прижизненной воле. Это неправильно, ведь нарушает свободу его совести и вероисповедание усопшего», — подчеркнул Смирнов.

Обращает на себя внимание та скорость, с которой новообразованная ПЦУ готова идти на революционные нововведения. Еще в начале февраля ее предстоятель митрополит Епифаний сообщил, что готов отменить церковный дресс-код для женщин. «У нас, православных, есть принципы. А особенно у старшего поколения, которое делает резкие замечания молодым людям, которые впервые посещают храм, — сказал предстоятель ПЦУ, подразумевая традицию покрывать голову у женской части прихожан. — Я всегда говорил и буду говорить о том, что этого нельзя делать. Я стараюсь это искоренять».

Тогда же он сообщил об еще одном нововведении — в храмах ПЦУ будут устанавливать лавки для комфорта пожилых людей, что соответствует католической традиции (кроме того, лавки стоят в православных храмах греческих церквей).

«Реформаторские, безусловно, посылы ПЦУ с отпеванием прихожан чужих деноминаций нарушают каноны православия. […] Заигрывание с католиками и грекокатоликами, готовность передать храмы и монастыри Вселенскому патриархату по договору между Порошенко и патриархом Варфоломеем говорит о том, что эта церковь все больше удаляется от православного мира», — считает политолог Елена Дьяченко.