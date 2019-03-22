Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали станцию ​​метро «Святошин». Там полностью обновили платформу и помещения станции и один из двух входных вестибюлей (второй закроют на ремонт завтра), установили новую входную группу. Станция «Святошино» теперь полностью оборудована для людей с инвалидностью - на ней установили лифты, обустроили полосы тактильной плиткой, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

По словам мэра столицы, только 12 станций столичного метрополитена были оснащены лифтами или специальными подъемниками. «Святошин» стала 13 станцией - с самым современным оборудованием.

«Этой станции – 48 лет. И за это время здесь не делали такого ремонта. Вы бы видели, какая здесь была ужасная картина. Старая плитка, которая отваливалась от стен из-за избыточной влаги. В пешеходных переходах – трещины, в которых жили крысы. Вокруг выходов из метро – стихийный рынок, - рассказал Кличко. - Сегодня станция имеет современный вид, стала красивой и комфортной. Также здесь заменили электрооборудование и все кабели, обновили систему вентиляции, кондиционирования и отопления. Осуществили и гидроизоляцию станции. Теперь здесь можно создавать микроклимат в зависимости от того, какая погода на улице. Также установили 3 лифта и 2 подъемника для людей с инвалидностью. Обустроили на всей станции и тактильные полосы для людей с недостатками зрения».

Во всех помещениях станции установили современную систему видеонаблюдения, новую систему оповещения и новую противопожарную сигнализацию, противопожарные двери. Кличко также отметил, что в процессе ремонта пришлось исправлять недостатки, которые были допущены строителями при строительстве станции в 1971 году.

Большая часть работ завершена. Осталось отремонтировать второй вестибюль станции с выходом на рынок и к пригородным электропоездам. Его закроют на реконструкцию 23 марта. Там также установят лифты для людей с инвалидностью и пассажиров с детскими колясками. Общая стоимость работ по реконструкции станции - более 150 млн гривен.

«Капитальный ремонт мы будем делать на всех старых станциях столичного метрополитена. Таких сейчас – 15. Следующей будет станция «Политехнический институт», - сказал Кличко.

Он отметил, что киевский метрополитен - большой и сложный механизм. Протяженность всех веток метро составляет 69,5 километров. Это - 52 станции. Ежесуточно услугами столичного метро пользуется полтора миллиона пассажиров.