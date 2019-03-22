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Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, заявивший, что не верит в заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о «списке неприкасаемых» от посла США в Украине Мари Йованович, позже отозвал свои слова.

«Я отзываю свое заявление по Луценко», – написал он в Twitter, не сообщив никаких подробностей.

 


 

 

В интервью «Голосу Америки» Аслунд сказал: «Когда Луценко открывает рот, обычно он врет». По его словам, за время работы генеральным прокурором Луценко не провел ни одного значимого расследования, зато был вовлечен в разного рода «сомнительные дела». 
 
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