Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, заявивший, что не верит в заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о «списке неприкасаемых» от посла США в Украине Мари Йованович, позже отозвал свои слова.

«Я отзываю свое заявление по Луценко», – написал он в Twitter, не сообщив никаких подробностей.

I am withdrawing my statement on Lutsenko. — Anders Åslund (@anders_aslund) 21 марта 2019 г.





В интервью «Голосу Америки» Аслунд сказал: «Когда Луценко открывает рот, обычно он врет». По его словам, за время работы генеральным прокурором Луценко не провел ни одного значимого расследования, зато был вовлечен в разного рода «сомнительные дела».

