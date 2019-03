Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, заявивший, что не верит в заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о «списке неприкасаемых» от посла США в Украине Мари Йованович, позже отозвал свои слова.

«Я отзываю свое заявление по Луценко», – написал он в Twitter, не сообщив никаких подробностей.

I am withdrawing my statement on Lutsenko.