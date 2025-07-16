Помер народний художник України, класик Закарпатської школи живопису Володимир Микита

На 95-му році життя в Ужгороді помер видатний український художник, класик Закарпатської школи живопису Володимир Микита. Сумну звістку повідомила його донька Олена Юрченко-Микита.

«Сьогодні з першою зіркою зійшла ще одна – душа нашого Нянька, нашого Дідика та Прадідика. Він назавжди залишиться з нами, у багатогранних образах своїх творінь. Кожна картина дихає ним. Спочивай з миром. Царствіє небесне…» – написала Олена Юрченко-Микита.

Володимир Микита народився 1 лютого 1931 року в селі Ракошино на Закарпатті. Він був одним із найяскравіших представників і класиків Закарпатської малярської школи. Його талант був високо оцінений як в Україні, так і за її межами.

Творчий шлях та визнання

Володимир Микита був заслуженим художником України, народним художником України, членом Національної академії мистецтв України та лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

Його вчителями були корифеї Закарпатської школи живопису – Адальберт Ерделі та Федір Манайло, чий вплив відчувався у його унікальному стилі. За свою довгу і плідну кар'єру Володимир Микита створив сотні робіт, які нині зберігаються у національних та художніх музеях по всій країні, а також у приватних колекціях.

Художник активно брав участь у численних виставках – обласних, всесоюзних та міжнародних, географія яких охоплювала Угорщину, Чехословаччину, Румунію, Францію, Італію, Кіпр, Болгарію, Японію, Філіппіни, Німеччину, Австрію, Канаду. Він був учасником престижних міжнародних бієнале: у 1963 році в Гельсінкі (Фінляндія), у 1974 році в Кошице (Словаччина) та у 1984 році у Венеції (Італія).

Спадщина та пам'ять

Твори Володимира Микити продовжують жити та надихати. З 2019 року у Мукачівському замку "Паланок" діє постійна виставка його робіт. Крім того, біля його майстерні функціонує приватний музей, де митець сам часто проводив екскурсії для відвідувачів, ділячись своїми думками та історіями про творчість.

Роботи Володимира Микити, такі як "Ягнятко" (1969 рік, полотно, олія, колаж) та "Озеро" (1987 рік, олія на картоні), є яскравими прикладами його майстерності та багатогранності та глибоко відображають його бачення світу.

Смерть Володимира Микити – це велика втрата для українського мистецтва. Його внесок у розвиток живопису Закарпаття та України загалом є неоціненним, а його роботи назавжди залишаться частиною культурної спадщини країни.