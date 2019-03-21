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Когда генпрокурор Украины Юрий Луценко открывает рот, он обычно лжет. Так комментирует аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд обвинения, озвученные Луценко о том, что Посольство США в Украине указало не преследовать определенных лиц.

«Он работает генеральным прокурором 2-3 года  и не провел ни одного существенного расследования. Никто не был заключен, ни на одном уровне, - сказал Аслунд в комментарии Голосу Америки. - А он сам был вовлечен в разного рода сомнительные дела.

Так, аналитик вспомнил о встрече Луценко с Коломойским после национализации Приватбанка.

«Например, после того как Игорь Коломойский потерял Приватбанк, Луценко, так случилось, встретился с ним за границей. Случайно... Поэтому он - человек, который пытается заработать деньги для себя. Он считается одним из самых коррумпированных лиц в Украине и не сделал ничего, что бы касалось его работы», - отмечает аналитик.

«Он на этой должности потому, что он ничего не делает, - убежден Аслунд. - Потому что там есть желание не иметь функционального генерального прокурора».

Аслунд отверг предположение, что эта ситуация может повлиять на избирательную кампанию в Украине, однако назвал Луценко человеком Порошенко.

«Я думаю – это просто шум, - говорит аналитик. - Он не имеет значения. Относительно Луценко, понятно, к какой силе он принадлежит. Он является человеком Президента Порошенко. Но у него нет никакого доверия. Так почему кто-то должен обращать внимание на его слова? Мы в Вашингтоне слышим об этом только потому, что там присутствуют обвинения против посла США, о которой здесь высокого мнения. Никто из тех, кто знает обоих людей, как, например, я, не сомневается ни на минуту в том, кто говорит правду а кто – нет», - отмечает аналитик.

Как сообщалось, Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. 

В свою очередь в посольстве СЩА в Украине заявили, что высказывания Луценко о передаче ему Йованович списка »неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности

Йованович стала послом США в Украине в августе 2016 года.
ForUm

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