Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о том, почему у общества возникают претензии к Церкви. Он рассказал, что это исходит из-за неверного понимания миссии и целей Церкви.

Фото: митрополит Антоний

Мнение владыки Антония на эту тему опубликовано на сайте «Вести».

«В современном обществе, к сожалению, существует неверное понимание миссии Церкви, отсюда и происходят все претензии к Ней. Христианство нельзя сводить только к социальной доктрине. Для этих задач существует ряд социальных институций, призванных заниматься исключительно этой миссией.

У Церкви, помимо благотворительности, есть более важная цель, к которой привести человека может только Она. Церковь призвана заботиться о бессмертной душе.

Христос ведь, как Всемогущий Бог, может накормить всех голодных и даровать кров всем бездомным в один миг. Ему это ничего не стоит», - отметил владыка.

Митрополит Антоний объяснил, что не в этом состоит миссия Бога.

«Смысл человеческой жизни неужели заключается только в насыщении своей плоти, приобретении материальных благ, земном комфорте? "Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих", - таков краткий и четкий ответ Господа Иисуса Христа.

Христос, придя на землю, показал путь к спасению и доказал, что спасение возможно. И оно не связано с земными благами. Преданность Божественному Откровению, преданность Церкви Христовой – вот то основание, на котором зиждется наше спасение», - рассказал управделами УПЦ.

Он также напомнил верующим, что «никакие другие цели и задачи не должны уводить человека от его предназначения. На этом пути придется много потрудиться и еще больше претерпеть. Но многовековой опыт христианства говорит, что Бог всегда помогает ищущим спасения».

«Постараемся же потрудиться для спасения своей души, оно того стоит. Будем молиться, чтобы Господь послал нам внутреннюю твердость в стоянии за веру и свою Церковь.

И когда мы достигнем мира душевного, когда нашей главной заботой станет Богообщение, а не земные заботы, Христос обязательно ниспошлет нам все необходимое и для земной жизни, и для жизни вечной. Видя гибельность грехов, которые мы совершили, будем искренне раскаиваться в них и надеяться на милость Божию, всегда пребывающую в чистом и смиренном сердце», - заключил митрополит Антоний.