Президент Украины Петр Порошенко назначил председателем Дарницкой районной городской администрации Киева Сергея Леваду.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Главы государства.
«Назначить Леваду Сергея Яковлевича председателем Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации со сроком испытания три месяца», - говорится в документе.
Отметим, что после увольнения Василия Лозового и.о. главы Дарницкой РГА с 11 мая 2018 года был Петр Захарченко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время