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Президент Украины Петр Порошенко назначил председателем Дарницкой районной городской администрации Киева Сергея Леваду.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Главы государства.

«Назначить Леваду Сергея Яковлевича председателем Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации со сроком испытания три месяца», - говорится в документе.

Отметим, что после увольнения Василия Лозового и.о. главы Дарницкой РГА с 11 мая 2018 года был Петр Захарченко.
ForUm

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