Смирение – это не самоунижение, а истинный путь к Богу.

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Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Антоний в программе «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

«Смирение - основа христианской жизни, и не случайно заповеди блаженства начинаются именно с этой заповеди: «Блаженны нищие духом». То есть, эта нищета духовная, смирение - должно быть твердой основой для нашего духовного совершенствования. Это нелегкий путь, и в святой Церкви говорят, что человек, который хочет быть смиренным - вызывает на войну самого себя. Потому что наступить на горло своей гордыне – значит быть очень мужественным человеком. Но без смирения нет пути ко Христу, ибо гордым Господь противится», - сказал он.

Смирение дает благодать, и это не просто выражение из святого Писания, это - опыт христианский. И, если человек хочет идти по дорожке смирения, он должен знать об этапах достижения этого духовного состояния, поясняет владыка.

«Во-первых, мы должны быть смиренными по отношению к нашему духовному Творцу. Но, когда мы говорим о смирении по отношению к Богу, мы должны помнить, что речь не идет о каком-то состоянии самоунижения ради самоунижения. Смирение - это всегда объективная оценка соотношения меня как творения и Бога как Творца. Если мы объективно посмотрим на это соотношение, то поймем, что все мы живем по воле Божьей, и наша жизнь зависит именно от Бога. Если человек это поймет не просто умом, а сердцем - это успокоит его, потому что он будет правильно и объективно оценивать свои возможности и вверять свою жизнь воле Божией», - сказал митрополит.

Только достигнув смирения по отношению к Богу, человек сможет быть смиренным и по отношению к ближним, продолжает владыка Антоний.

«Если мы поймем, насколько мы слабы по отношению к Богу, то увидим, что все люди имеют одинаковые возможности и одинаковые недостатки. Мы будем совсем по-другому смотреть на нашего ближнего: мы не будем его осуждать, мы не будем роптать, мы не будем свою злость направлять на него, потому что будем понимать, что и другой человек так же слаб, как и мы. Ведь, когда человек понимает свою слабость, то сочувствует и слабости другого человека», - сказал он.

Митрополит Антоний поясняет, что на пути к смирению человеку необходимо, прежде всего, научиться работать над собой: «На первых этапах нашей дороги к Богу важно просто не осуждать других людей, понимая, что слабость человеческой природы есть как во мне, так и в другом человеке. Если Господь любит меня, то я буду смотреть по-другому и на другого человека, а это и есть смирение. И это смирение дает нам возможность стать на ноги и постепенно подниматься на вершину духовного совершенствования».

Владыка также отмечает, что прийти к истинному смирению человек может только с чистым сердцем, в котором нет обиды на ближнего. Поэтому каждый человек должен работать над собой, чтобы научиться прощать и просить прощение.

«Всегда надо над собой работать, себя заставлять. Ни одна христианская добродетель не приходит сама по себе. Она требует работы над самим собой. И надо прислушаться к словам Христа Спасителя, который в Нагорной проповеди говорит о том, что когда мы приносим дар Богу, но вспомнили, что кого-то обидели, то надо оставить этот дар и пойти примириться со своим братом, а уже после этого приносить этот дар, - напомнил митрополит слова из Святого Писания. - Это значит, что Господь не примет нашей жертвы, если мы не простили какие-то проступки наших братьев и сестер, потому что наше сердце не будет чувствовать благости Божьей».

Пост – особое время для покаяния, во время которого очень важно примириться с ближним, отметил владыка.

«Сказать слово «прости» очень трудно. Но, если кто-то сделал этот шаг и чистосердечно после своих проступков сказал «прости», то мы чувствуем, как меняется его сердце. И во время поста обязательно нужно вспомнить всех людей, которых мы обидели, которые обижаются на нас, и первыми пойти навстречу. Ведь часто споры между людьми связаны с тем, что мы что-то недоговорили, скрывали свои слова. И, если бы мы более чистосердечно общались, эта проблема уже была бы решена», - сказал митрополит Антоний, отметив, что прощение - это тот путь, по которому обязательно должен пройти каждый верующий христианин.