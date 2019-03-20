Что можно отнести к категории инновационных решений в складской логистике? Вопрос, конечно, интересный. По сути, это любые технологии, которые помогают увеличить скорость обработки товаров, оптимизировать хранение и избежать ошибок в размещении товаров на складе. Попробуем выяснить, что же можно отнести в категорию инноваций, а что уже используется десятками лет на любых складах.

Эффективность Repacking: упрощает ли система работу

В чем его суть и преимущества? Все просто:

Двухсторонняя идентификация. При отгрузке товара исчезает необходимость вручную пересчитывать его и сверять с данными в сопроводительной документации. Казалось бы, возможно ли такое в современном мире? Не обнаружит ли получатель недостачу или, наоборот, лишний груз? При подготовке продукции на отправку одновременно выполняются сканирование и регистрация процесса на видео. После завершения короба заклеиваются специальным скотчем. Экономия времени. Представитель получателя приезжает, забирает товар и документацию, затем отправляется в пункт назначения. Таким образом, основное время занимает только погрузка продукции в транспортное средство. Надежность. Видеорегистрация хранится в системе в течение нескольких месяцев. В случае подозрения на ошибку можно легко найти запись в системе, еще раз пересмотреть ее или отправить клиенту.

Для небольших складов, где хранится небольшое количество товаров, а при приеме или отгрузке количество коробок можно легко посчитать, использование этой системы практически не имеет смысла. А вот в крупных центрах Repacking становится эффективным помощником решения задач.

Гравитационные стеллажи: увеличение эффективности склада

Хотя такие стеллажные конструкции сложно отнести к новинкам в логистической сфере, производитель неустанно работают над их совершенствованием. Современные системы обладают такими преимуществами:

возможность размещения на стеллажах продукции в коробках, на поддонах;

сохранность груза – при перемещении вдоль полок он не падает, не деформируется;

наличие ограничителей и специальных приборов для мягкой остановки;

эргономичный отбор – коробки или паллеты под действием силы тяжести самостоятельно опускаются к месту разгрузки;

непрерывный процесс отбора – загрузка и разгрузка выполняются с разных сторон.

Паллетные стеллажи используются по принципу FIFO: первым прибыл, первым убыл. Такая система ускоряет обработку продукции. Кроме того, сотрудникам не нужно ждать, пока их коллеги разгрузят или погрузят коробки на одну и ту же линию. С доступными вариантами паллетных стеллажей для склада, как крупного, так и небольшого, можно ознакомиться по ссылке https://forstor.ua/ca-stellazhi/palletnye/.

EDI – удобство для клиента и «плюс в карму» логистического центра

Данная технология обеспечивает оперативный обмен данными между компьютерами заказчика и складского предприятия. Ее преимущества:

ускоренный обмен документов, расписок, накладных и так далее;

экономия времени на заполнение таблиц, что позволяет сотрудникам склада быстрее сделать работу;

информирование заказчика в режиме онлайн – клиент видит, какой именно товар отгружен в данный момент, сколько еще осталось его продукции на складе, а также знает о содержимом каждой паллеты или коробки.

Благодаря настройкам программы EDI сотрудники могут передавать данные по одному или сразу нескольких заказам. Вся информация поступает на учетную запись клиента. Эта программа не только повышает доверие к компании и ее статус, но и намного облегчает работу обеих сторон.