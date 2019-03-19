Государственное бюро расследований начало расследование против руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по подозрению в получении взятки при покупке 12 автомобилей Skoda.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что с 19 декабря 2018 года ГБР ведет расследование в отношении сотрудников НАБУ.

«По признакам злоупотребления служебными лицами Национального антикоррупционного бюро Украины властью путем использования властных полномочий вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды для себя, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», - сказано в материалах дела.

В процессе досудебного расследования установлено, что 25 июля 2018 года должностными лицами НАБУ была объявлена процедура закупки (открытые торги) специализированных автомобилей Skoda Kodiaq- 4 шт., Skoda Octavia А7- 6 шт., Skoda Octavia А7 Combi - 1 шт., Skoda Superb - 1 шт. и микроавтобуса - 1 шт., ожидаемой стоимостью 12,1 млн гривен.

Участие в торгах принимали 2 участника: ООО «Еврокар» и ООО «АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО НА КОЛЬЦЕВОЙ».

По результатам проведенных открытых торгов 25 октября 2018 года между НАБУ и победителем процедуры закупки - ООО «Еврокар» были заключены 4 договора о закупке 12 автомобилей на общую сумму 12 070 000 гривен.

Кроме того, по результатам торгов между НАБУ и ООО «ВиДи ЮНИКОМЕРС» заключен договор о покупке автомобиля Ford Transit на сумму 1,2 млн гривен.

«Изучением тендерной документации установлены признаки антиконкурентных согласованных действий в поведении заказчика и участников процедуры закупки», - установило ГБР.

В частности установлено, что ООО «Еврокар» является единственным официальным дистрибьютором Skoda Auto a.s. (Чехия) и соответственно официальным поставщиком автомобилей Skoda в Украине, реализуемых через дилерскую сеть ООО «Еврокар».

В состав этой дилерской сети входит в том числе и ООО «АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО НА КОЛЬЦЕВОЙ» как дилер,который осуществляет представительство на территории Киева.

Отношения между дистрибьютором и дилером регулируются дилерским договором о сотрудничестве в области реализации продукции, то есть между ними взаимные права и обязанности, при этом дистрибьютор фактически осуществляет надзор (контроль) за деятельностью дилера в сфере реализации товаров марки производителя.

Дистрибьютор предоставляет дилеру права на реализацию товаров производителя на определенной территории, предоставляет определенные преимущества в реализации, и, соответственно, может лишить этих прав и преимуществ.

Фактически дистрибьютор ООО «Еврокар» имел влияние на дилера ООО «АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО НА КОЛЬЦЕВОЙ», в т.ч. через рыночные отношения, а потому они как дистрибьютор и дилер являются связанными лицами в понимании закона «О публичных закупках».

Обязанность установки данного факта возлагалась на тендерный комитет НАБУ.

Кроме того, в то время как ООО «Еврокар» на аукционе предлагало цену, ниже первоначального предложения соперника, ООО «АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО НА КОЛЬЦЕВОЙ» первичного предложения не меняло, что свидетельствует о его формальном участии в тендерных процедурах.

Согласно заключению экономической экспертизы, стоимость тендерного предложения ООО «Еврокар» по каждому лоту превышает стоимость аналогичной продукции в прайс-листах автосалонов - дилеров Skoda.

Общая переплата при закупке 12 специализированных автомобилей производства Skoda составляет более 1,5 млн гривен.

Суд по ходатайству прокуратуры и ГБР в марте текущего года назначил товароведческую экспертизу данной закупки НАБУ.

Напомним, 25 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины по результатам тендера заказало ООО «Еврокар» и ООО «ВиДи Юникомерс» специализированные легковые автомобили на общую сумму 12,07 млн грн.