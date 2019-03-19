Арестованная квартира бывшего президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве передана в аренду.

Об этом сообщил директор Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами Антон Янчук, передают Українські Новини.

«Квартиру передали в аренду и застраховали», - сообщил он.

При этом, он не уточнил цену аренды квартиры и кто ее арендует.

В то же время источники в АРМА сообщили, что подобного рода информацию управитель недвижимости может и не сообщать АРМА.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.