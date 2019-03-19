Арестованная квартира бывшего президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве передана в аренду.
Об этом сообщил директор Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами Антон Янчук, передают Українські Новини.
«Квартиру передали в аренду и застраховали», - сообщил он.
При этом, он не уточнил цену аренды квартиры и кто ее арендует.
В то же время источники в АРМА сообщили, что подобного рода информацию управитель недвижимости может и не сообщать АРМА.
Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.
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