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Экстренная медицинская помощь в 2019 году получит 1 млрд гривен бюджетного финансирования. Об этом сообщает «Урядовий портал» в Facebook.

Сообщается, что запланирована модернизация оперативно-диспетчерских служб во всех регионах Украины. В Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи (ЭМП). Он будет финансироваться по такой модели: не более 75% от определенной потребности финансируется за счет госбюджета, не менее 25% - за счет местных бюджетов.

Отмечается, что реформа предусматривает обновление алгоритмов диспетчеризации, создание новой IT-инфраструктуры, обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад, новые автомобили и оборудование.
ForUm

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