также в разделеРелигия
Митрополит Антоний: Умение прощать – это самый большой выигрыш человека, джекпот 8
ПЦУ призывает к принятию сана всех желающих: в «перешедших» храмах некому служить 10
В первые дни Великого поста Митрополит Онуфрий совершил чтение покаянного канона в трех монастырях Киева 8
Экс-спикер парламента Грузии заявила, что Грузинская Православная Церковь ни в коем случае не должна признавать ПЦУ 39
Элладская Православная Церковь отложила рассмотрение легитимности ПЦУ 55
СБУ провела обыск и открыла дело против писателя, который критиковал Томос 19
Томос не помог: на Ровенщине продолжается конфликт между сторонниками УАПЦ и УПЦ КП 27
В Ровенской области сторонники ПЦУ при содействии чиновников срезали замки с храма УПЦ 32
Пресс-секретарь Андрея Парубия призвал передать ПЦУ храм-музей в Переяславе 33
Сербская Православная Церковь сообщила о непризнании ПЦУ 26
Митрополит Антоний рассказал, как поститься с легкостью в сердце 27
В Киево-Печерской лавре Митрополит Онуфрий возглавил первую в этом году литургию Преждеосвященных Даров 32
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле молитвы, которую читают во время Великого поста 29
Уманская епархия УПЦ опровергла информацию о «переходах» двух религиозных общин в ПЦУ 24
СМИ: Под Киевом собираются захватить храм УПЦ, используя «грязные» технологии 68
КС отказал депутатам открыть дело по Томосу из-за «политического характера» 34
Юля Тимошенко обсудила с представителями ВСЦиРО вопросы семейной политики и религиозной дискриминации 19
В ООН отметили обострение напряженности между православными общинами в Украине из-за процесса обретения автокефалии ПЦУ 23

В Киеве, в академическом Свято-Воскресенском храме памяти погибшим и ветеранам Афганистана (Афганский храм), 17 марта в 11.45, после литургии, начнется круглосуточное чтение Неусыпаемой Псалтири за воинов (за здоровье раненых, упокоении погибших) и за мир в Украине.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, Неусыпаемую Псалтырь в период Великого поста, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрий, будут непрерывно читать воспитанники Киевских духовных школ, священнослужители, воины-афганцы, участники боевых действий на Востоке Украины. К круглосуточному чтению Псалтири в Афганском храме могут присоединиться все верующие.

Чтение псалмов продлится до начала праздничного вечернего богослужения 19 апреля, перед Лазаревой субботой.

Свято-Воскресенский храм памяти погибшим и ветеранам Афганистана находится по адресу ул. Лаврская, 17.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги