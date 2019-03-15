В Киеве, в академическом Свято-Воскресенском храме памяти погибшим и ветеранам Афганистана (Афганский храм), 17 марта в 11.45, после литургии, начнется круглосуточное чтение Неусыпаемой Псалтири за воинов (за здоровье раненых, упокоении погибших) и за мир в Украине.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, Неусыпаемую Псалтырь в период Великого поста, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрий, будут непрерывно читать воспитанники Киевских духовных школ, священнослужители, воины-афганцы, участники боевых действий на Востоке Украины. К круглосуточному чтению Псалтири в Афганском храме могут присоединиться все верующие.

Чтение псалмов продлится до начала праздничного вечернего богослужения 19 апреля, перед Лазаревой субботой.

Свято-Воскресенский храм памяти погибшим и ветеранам Афганистана находится по адресу ул. Лаврская, 17.