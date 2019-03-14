Грузия не должна признавать Православную Церковь Украины, и она этого не сделает. Так считает лидер оппозиционной политсилы «Демократическое движение», экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

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Об этом сообщают РИА Новости.

«Однозначно – нет. И я выступила с этим заявлением, как только томос был озвучен со стороны Константинополя и даже, по-моему, до этого. Я сказала, что ни в коем случае», - заявила Бурджанадзе.

Она отметила, что то, что происходит между Константинополем и Киевом, – «это совершенно не религиозный вопрос, это абсолютно политический вопрос».

«Я абсолютно уверена в том, что этого грузинская церковь не должна делать и не сделает. Я вам скажу откровенно, что перед отъездом в Россию я встречалась с нашим Патриархом […] И я увидела, что он с очень большой осторожностью относится к этой проблеме и он будет принимать только те решения, которые направлены на мир, добрососедство, доброе сотрудничество между Грузией и Россией, Россией и Украиной, Грузией и Украиной», - отметила Бурджанадзе.

Священный Синод Грузинской Православной Церкви пока не выносил решения по поводу темы «украинской автокефалии» и действий Константинопольского патриархата. Известно, что 20 февраля управляющий делами канонической Украинской Православной Церкви митрополит Антоний встретился с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II в его резиденции в Тбилиси, обсуждалась ситуация в мировом православии.