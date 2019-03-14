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В Берегах, на Ровенщине, с 2015 года прихожане УПЦ КП и УАПЦ не могут поделить храм.

Фото: rivnepost.rv.ua

Не изменило ситуацию и создание Православной Церкви Украины, сообщает «Волынь».

«Община УАПЦ в Берегах официально зарегистрирована, имеет устав и имущество - кирпичную церковь, - рассказывает староста Свято-Михайловского прихода УАПЦ в Берегах Дмитрий Грицюк. - …священником является Владимир Садовский, однако в 2015 году односельчане-сторонники УПК КП не пустили его в храм. Сказали, что он деньги украл, хотя за деньги храма отвечает кассир. В село Иларион назначил священника УПЦ Киевского патриархата. С тех пор люди в селе перессорились. Хотя сейчас церковь одна, никто не хочет уступать, каждый хочет своего священника. Мы поддерживаем Владимира Садовского, а его даже не пускают в храм отпеть покойника. Долго ждали, что Иларион отреагирует, но так и не дождались. Хотим, чтобы в храме было поочередное богослужение: одно воскресенье наш священник правит, другое – их».

В Ровенской епархии Православной Церкви Украины ситуацию официально комментировать отказываются. Отмечают, что это внутренние проблемы, и добавляют: сторонников священника УАПЦ в селе - немного, а поочередные богослужения в этой ситуации вообще - нонсенс.
ForUm

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