Сербская православная церковь не признает Православную церковь Украины. Об этом, как сообщает белградская проправительственная газета «Политика», говорится в письме, направленном всем православным церквям.

В материале не указано, когда и на каком уровне было принято такое решение, передает Радио Свобода.

Сербская православная церковь «считает неканоническим вторжение вселенского патриарха Варфоломея на территорию Российской православной церкви и его решение в связи с Украиной».

Православную церковь Украины СПЦ называет «искусственной конфедерацией раскольнических структур».

Киевскую митрополию «никак нельзя отождествлять с нынешней Украиной, поскольку она находится под юрисдикцией Московского патриархата еще от 1686», говорится в письме. Авторы письма замалчивают факт, что Киевская митрополия была уже несколько веков перед тем, как была подчинена московской церковной власти.

В письме уточняется, что СПЦ признает только Украинскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Онуфрием, которая находится в составе Московского патриархата. Сербская церковь «рекомендует» всем своим архиереям и священникам воздержаться от литургического и канонического общения с «господином Епифанием и всеми, кто находится в единстве с ним».

Белградская газета напоминает, что такая позиция СПЦ была ожидаемой, поскольку ее архиерейский собор в ноябре и в январе выразил критическое отношение к решениям вселенского патриарха Варфоломея.

Январское сообщение СПЦ было обнародовано на официальном сайте Московского патриархата и на отдельных грекоязычных, англоязычных и русскоязычных порталах.