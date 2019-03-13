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16 марта работа таможни будет приостановлена на 2 часа для  проведения работ в системе энергоснабжения, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Отмечается, что с 12:00 до 14:00 минут запланированы работы в системе энергоснабжения серверного и активного сетевого оборудования Единой автоматизированной системы ГФС Украины (далее ЕАИС).

На время проведения работ будет обесточено серверное и активное сетевое оборудование ЕАИС, что приведет к остановке процесса таможенного оформления.

 
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