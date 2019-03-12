В оккупированном Красноперекопске на прошлой неделе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода в воздухе, сообщает Громадське.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, зафиксировано превышение ПДК в 4,4 раза. Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска также превысил ПДК в 1,06 раза.

В Армянске также зафиксировали повышение содержания вредных веществ в воздухе. Содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода - в 1,8 раза.

Напомним, в ночь на 24 августа 2018 года на севере оккупированного Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Титан». В Армянске металлические предметы в домах и квартирах местных жителей покрылись липкой ржавчиной.

3 сентября пограничники обнаружили в Херсонской области превышение содержания химических веществ в воздухе.

4 сентября оккупационные власти сообщили, что работа завода приостановлена на две недели. 10 сентября заместитель гендиректора предприятия Андрей Догадов заявил, что завод приостановил работу всех своих восьми печей.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске отменили 24 сентября 2018 года.