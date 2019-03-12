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Европейский суд по правам человека призывает Украину разрешить досрочное освобождение пожизненно заключенных. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу суда. 

Отмечается, что сегодня ЕСПЧ вынес прецедентное решение по делу «Петухов против Украины». Сообщается, что украинец Петухов отбывает наказание с 2004 года за убийство и бандитизм. Осужденный обратился в ЕСПЧ с заявлением, в котором указал, что отсутствие в украинском законодательстве права на условно-досрочное освобождение является нарушением Конвенции о правах человека. 

Согласно сегодняшнему решению суда, в деле Петухова имело место нарушение ст. 3 Европейской конвенции о правах человека (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения). В ЕСПЧ отметили, что осужденный не имел перспективы освобождения, либо возможности пересмотра его пожизненного заключения. Там также добавили, что единственной процедурой смягчения пожизненного заключения в Украине является помилование президентом, однако этот способ помилования может повлечь за собой злоупотребления.  

«Учитывая системный характер проблемы, ЕСПЧ постановил, что Украина должна реформировать свою систему пересмотра пожизненных приговоров», - констатировали в суде. 

Также суд постановил, что Украина должна выплатить Петухову 750 евро в качестве компенсации материального ущерба и 10 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда за неадекватное медицинское обслуживание, а также еще 10 тыс. евро в качестве компенсации судебных издержек его адвокату и 20 евро за почтовые расходы и издержки.
ForUm

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