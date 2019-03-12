Преподаватели и студенты Волынской духовной семинарии на протяжении всего Великого поста будут непрерывно посменно читать Псалтирь. Чтение Неусыпаемой Псалтири в молитвенной комнате духовной школы началось в первый день Святой Четыредесятницы, 11 марта.

Фото: Волынская духовная семинария

Чтение первой кафизмы совершил ректор духовной школы архимандрит Евмений (Михалевский), сообщает «Фома в Украине».

Согласно неизменной традиции, во время чтения Псалтири, между «славами», поминаются живые и усопшие, имена которых подали в записках верующие г. Луцк, а также читается молитва о мире в Украине.

Неусыпаемой Псалтирью называют непрерывное чтение книги «Псалтирь» с поминовением на каждой «славе» живых и усопших. Совершается оно, как правило, в больших монастырях.

Чтение Неусыпаемой Псалтири в Волынской духовной семинарии ежегодно начинают в первый день Великого поста и завершают в Страстную среду. Чтобы чтение не прекращалось, чтецы (преподаватели и семинаристы) сменяют друг друга. Кроме молитв о живых и усопших, имена которых подают верующие г. Луцк, между «славами» они также вставляют молитву о мире в Украине.

По традиции, каждый читает кафизмы на протяжении двух часов. Когда прочитываются все 20 кафизм Псалтири, читается акафист, затем — вновь первая кафизма.