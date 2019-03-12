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В частном доме старосты Свято-Покровской общины УПЦ села Веселое Луцкого благочиния 10 марта была совершена Божественная литургия. На богослужение собралось до 30-ти прихожан, которые остались верными Украинской Православной Церкви.

Фото: Волынская епархия УПЦ

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ, литургию совершил клирик храма села Баев отец Николай Левковець, который будет служить в молитвенной комнате, пока не выздоровеет настоятель общины протоиерей Николай Ильюк.

Собрание территориальной общины в Веселом состоялись неделей ранее. По результатам голосования, 38 человек остались со своим настоятелем и не пошли в ПЦУ. Как сообщили прихожане УПЦ, в это воскресенье в захвачен храм пришли около 50 человек, многих актив общины раньше никогда не видел службах.

В селе Шепель, где настоятелем Свято-Успенской общины УПЦ является протоиерей Николай Ильюк, сторонникам ПЦУ также не удалось убедить пойти в новую организацию всех жителей. Здесь, как сообщают источники, с отцом Николаем остались 17 человек. Для богослужений прихожане также подыскали временное молитвенное помещение.
ForUm

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