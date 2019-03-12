Заявление Президента Петра Порошенко о том, что он внесет в Верховную Раду законопроект «О концессии» как первоочередный - не более чем предвыборный трюк, считает политолог Алексей Якубин. По его словам, возможностей для рассмотрения и принятия такого сложного Закона сегодня нет и не будет еще полгода, пока продолжается политическая борьба за кресло главы государства и за места в новом парламенте.

«Есть очень много вопросов, связанных с «Укроборонпромом», в подвешенном состоянии находятся ряд важных законопроектов. Депутаты будут тысячами рассматривать поправки к законопроекту о государственном языке. Я думаю, что до президентских выборов ни у кого руки к концессии не дойдут, потому что сегодня другая повестка дня у парламента. Там сейчас не до Закона «О концессии», - считает Якубин.

По мнению политолога, Президент сейчас использует любые площадки для предвыборной агитации и его заявление на Совете регионального развития Одесской области - яркий пример.

«Я думаю, что он будет обещать разным игрокам в различных областях: в Одесской области что-то по поводу портов, в Днепре по децентрализации и так далее. Будет обещать многое», - подчеркнул Якубин.

Опасение по поводу возможного принятия нового закона о концессии высказал бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. По его словам, сегодня есть риск «под шумок» получить коррупционный и «сырой» Закон, по которому, к примеру, остатки госимущества морской отрасли растащат в считанные месяцы.

«Это попытка через такую "предвыборную щель" протолкнуть возможность для бизнеса заполучить ценные объекты. Дело в том, что если они один раз сдадут что-либо в аренду или концессию, то у нового собственника всегда будет преобладающее право на продление договора. Поэтому, фактически, это передача навсегда. Власть спешит, потому что понимает, что не пройдет дальше - в следующий пятилетний период. Поэтому они спешат и захватывают», - считает Лановой.

Законопроект «О концессии» ранее был признан коррупционным из-за ряда норм, которые позволяют создавать схемы по вымыванию средств из госбюджета в пользу частных концессионеров. Кроме того, многие специалисты предполагают, что документ и вовсе был написан исключительно под концессию дорогостоящего объекта - единственного глубоководного и наиболее прибыльного порта ГП МТП «Южный», который власти пытаются отдать в частные руки еще со времен премьерства Януковича. При этом в госпредприятие ежегодно вливаются крупные госинвестиции в модернизацию оборудования.

«Любой законопроект, который будет связан с имуществом или попыткой отчуждения имущества, или если мы говорим о какой-то авральной концессии в контексте выборов - все эти вещи будут вызывать много вопросов: почему именно сейчас, почему в авральном порядке, почему это не делалось в более спокойное время?» - подчеркнул Алексей Якубин.

Напомним, ранее законопроект «О концессии», разработанный Кабинетом министров Украины, прошел первое чтение в Верховной Раде 3 апреля 2018 г. Сразу же после голосования депутаты заявили о необходимости пересмотреть большую часть положений документа, назвав их потенциально коррупционными. Депутаты также озвучили идею о возможном расщеплении концессии для обычных объектов, а также для прибыльных и стратегических предприятий. В Комитете по вопросам экономической политики сообщили о планах вынести законопроект «О концессии» на рассмотрение Комитета уже на следующей неделе.