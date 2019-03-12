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В Польше участились случаи проявления ксенофобии в отношении украинских таксистов. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в этой стране. 

Так, в дипведомстве состоялась встреча с украинцами, которые работают таксистами в Варшаве и сталкивались с проявлениями ксенофобии со стороны поляков.

«Обсудили вчерашнюю ситуацию относительно избиения водителя Uber - гражданина Украины. Дело находится на особом контроле Консульского отдела Посольства», - говорится в сообщении.

Направлено письмо в Бюро уполномоченного РП по правам человека и комиссариат полиции с просьбой о беспристрастном и справедливом расследовании.  

 
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