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В результате катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли 19 сотрудников Организации Объединенный Наций, сообщает Центр новостей ООН.

Шестеро жертв работали во Всемирной продовольственной программе, шестеро - сотрудников офиса в Найроби, по двое - в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека и в Международном союзе электросвязи.

Также погибли по одному сотруднику Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Международной организации миграции в Южном Судане, Всемирного банка, миссии ООН в Сомали.

Сотрудники ООН летели на саммит Ассамблеи программы ООН по окружающей среде.
Напомним, 10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. 

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В результате крушения лайнера никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.
ForUm

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