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В результате нападения на полицейский пост в штате Ракхайн погибли девять полицейских, еще один пропал без вести.

В Мьянме произошло нападение на один из полицейских постов в штате Ракхайн, в результате которого погибли девять полицейских. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Корреспондент в воскресенье, 10 марта, издание The Japan Times.

Указано, что еще один полицейский ранен, другой - пропал без вести. По данным издания, после нападения боевики забрали из полицейского поста все оружие.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Сейчас продолжается расследование.
ForUm

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