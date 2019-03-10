В результате нападения на полицейский пост в штате Ракхайн погибли девять полицейских, еще один пропал без вести.

В Мьянме произошло нападение на один из полицейских постов в штате Ракхайн, в результате которого погибли девять полицейских. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Корреспондент в воскресенье, 10 марта, издание The Japan Times.

Указано, что еще один полицейский ранен, другой - пропал без вести. По данным издания, после нападения боевики забрали из полицейского поста все оружие.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Сейчас продолжается расследование.