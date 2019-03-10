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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в годовщину аннексии Крыма отметила, что международное сообщество не должно об этом забывать.

«Не все дни достойны, чтобы их отмечать, ещё меньше таких, чтобы помнить. Сегодня 5 лет со дня незаконной аннексии украинского Крыма Россией. Международное сообщество не может и не должно забывать об этом. Слава Украине», - написала она на своей странице в Твиттере, сообщает Интерфакс.
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