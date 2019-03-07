В Великобритании королева Елизавета II впервые сделала пост в Instagram, который 7 марта опубликовали на официальной странице королевской семьи.

Елизавета II выложила в соцсеть фотографию письма ее прапрадеду принцу Альберту от ученого Чарльза Бэббиджа, которое датируется июлем 1843 года. Бэббидж стоял у истоков создания первого в мире компьютера.

«Сегодня я имела удовольствие узнать об инициативах детей в области компьютерного кодирования, и мне кажется уместным опубликовать этот пост в Instagram в Музее науки, который долгое время отстаивал технологии, инновации и вдохновлял последующее поколение изобретателей», — написала она под снимком.

Пост моментально набрал десятки тысяч лайков.