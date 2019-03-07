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В селе Бережница Вижницкого района Черновицкой области активисты ПЦУ штурмуют здание местного храма УПЦ в честь Архистратига Михаила. 

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, атака на храм началась около семи утра. 

«Около 100 человек активистов, 80% из которых – приезжие, ворвались на прицерковную территорию. Среди них – три священнослужителя: Николай Зозуля (с. Милиево), Александр Фуштей (с. Кибаки) и Петр Мороз», - сообщили в УПЦ.
Настоятель прихода, священнослужитель УПЦ отец Константин, стоит на входе в храм. 

«С него срывали скуфью, потрепали, но он не отходит от дверей храма, – сообщают в епархии. – Люди, верующие религиозной общины, продолжают молитвенное стояние в закрытом храме. Храм не захвачен».

На место событий вызван наряд полиции, агрессивные сторонники ПЦУ пускают на прихрамовую территорию только своих.

В десять утра на место событий прибыл глава села Банилов, активисты ПЦУ пустили его на прихрамовую территорию. Председатель общается с активистами, о чем они говорят – неизвестно.

После 11 утра в Бережницу начали приезжать священники УПЦ, но на территорию храма ни их, ни верующих УПЦ не пускают. У церковных ворот совершается молебен.

Как сообщают в УПЦ, на вчерашнем внеочередном заседании сельсовета Банилова, инициированном приверженцами новой церковной структуры, чиновники не стали принимать никаких решений по поводу храма в честь Архистратига Михаила в Бережнице. Глава Баниловского сельсовета Василий Соломко объявил, что решение юрисдикционных вопросов не относится к компетенции главы и депутатского корпуса сельского совета, поэтому, согласно закону о местном самоуправлении, на сессии не будут принимать никаких церковных решений. Чиновник призвал хранить мир и спокойствие в селе, попросив людей решить все мирно между собой.

По последней информации, активисты ПЦУ выдвинули ультиматум: либо разрешить поочередное служение в храме УПЦ, либо опечатать церковь, чтобы там не служил никто. В данный момент противостояние между верующими УПЦ и активистами ПЦУ в Бережнице продолжается. 
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