На Буковине священнослужители Украинской Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата вступили в открытый диалог в интернете.

Фото: УПЦ

Открытое обращение к духовенству УПЦ управления Черновицко-Буковинской епархии УПЦ КП было опубликовано 20 февраля на официальном сайте епархии. В среду, 6 марта, в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ на него ответили на станице епархии в Фейсбук.

В опубликованном обращении УПЦ КП призвали «дорогого владыку Мелетия и дорогих отцов Московского Патриархата» переходить в новую украинскую Церковь «ради будущего своих детей».

«Отцы, не бунтуйте народ, ваш протест против Украинской Церкви расценит Господь Бог как предательство своего народа», - заявили в УПЦ Киевского Патриархата, отметив, что «переход из одной религии в другую - это измена, а переход от православных к православным - это не нарушение клятвы, данной Православной Церкви при получении священного сана в любой Церкви».

Также в обращении к духовенству УПЦ представители новой Церкви высказывают мнение о том, что «пребывания в Московской Церкви - это пребывание в неканоническом состоянии, а выйти из подчинения Московской Церкви (от кого бы ты сан не принимал) означает вернуться к каноническому состоянию».

Правящий архиерей Черновицко-Буковинской епархии УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко), отвечая на это открытое обращение, отметил, что получил его случайно, поскольку, опубликовав письмо к духовенству Украинской Православной Церкви в интернете, его «забыли» отправить самим получателям.

«Мои помощники, случайно увидев его, решили показать мне. Не понимаю, что вы хотели продемонстрировать таким хитрым жестом – написать открытое письмо и при этом не сообщать адресату. Разве это серьезное желание донести свои мысли и призывы?», - задает вопрос владыка Мелетий, высказав мнение о том, что подобная «открытость» является «чистым воды пиаром».

«Не менее удивило меня и содержание вашего обращения, - продолжает архиерей УПЦ. - Перечитываю написанное вами и искренне удивляюсь. Неужели вы, церковные люди, на самом деле верите в свои схоластические рассуждения и в выводы из них? А если вы ждете положительного результата от обращения, то при чем здесь набор стандартных штампов и пропаганды, которые сегодня и так заполняют информационное пространство?».

При этом митрополит Мелетий отмечает, что настроен на активизацию диалога с представителями УПЦ КП: «Уже сколько можно смотреть друг на друга волком? Мы с вами, братья, живем в одной стране». Однако для того, чтобы «церковный вопрос» в Украине был решен, не обойтись без «острых углов», поскольку «дипломатия часто мешает найти правдивую истину».

«Обидно, братья, но нам кажется, вы так ослеплены Москвой, что за ней уже давно не видите нас, служителей Божия алтаря, обычных украинцев, ваших сограждан, которым до Москвы нет никакого дела. Вы клеймите нас и Московским патриархатом, и Русской Церковью, и предателями, и пятой колонной... И при этом не видите, что мы прежде всего христиане», - говорится в письме архиерея УПЦ.

Отвечая на обвинения в «политическом окрасе» Украинской Православной Церкви, владыка Мелетий призвал представителей новой Церкви прийти на службу в храм УПЦ.

«В густом идеологическом тумане русофобии вам кажется, что за каждой службой, за каждой проповедью у нас речь только о политике, о Путине, о Москве. Но это неправда! Придите и послушайте! Вы считаете, что наши прихожане, забитые и темные, стремятся в Москву и идут за Москвой? Но это ложь! Они шли и идут ко Христу и за Христом! А мы, священники правдивой канонической Церкви, только помогаем им в этом», - поясняет митрополит.

Митрополит также опровергает обвинения в отсутствии патриотизма, которые представители и сторонники УПЦ КП направляют в адрес духовенства УПЦ в связи с языком богослужения.

«Разве беда наша в том, что мы молимся на церковно-славянском языке? Так вспомните, братья, всегда наши предки столетиями делали это. Мотивация наша простая - мы боимся отвергать то, что уже стало священной традицией, не хотим разрывать цепь церковной преемственности. Не правда, что этот язык нам не понятен - предки наши, наши святые так молились, поэтому и мы продолжаем молиться на церковно-славянском языке», - поясняет архиерей, добавляя, что служба в УПЦ ведется словами, которыми молились святые князья Владимир, Борис, Глеб, Ярослав Мудрый, преподобные Антоний и Феодосий, Иов Почаевский.

Владыка подчеркнул – прихожанами УПЦ являются граждане Украины, и украинский язык для них – родной.

«Не выдумывайте глупости и не возводите клевету, что мы не уважаем украинский язык. Зайдите в наши храмы и послушайте проповедь отцов, пообщайтесь с нашими верующими. Мы украинцы, и это наш родной язык! Он принадлежит не только сторонникам ПЦУ», – обратился архиерей УПЦ к своим оппонентам.

По его мнению, не менее беспочвенным являются и домыслы о том, что Предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла православные украинцы поминают «по указке Москвы».

«Вас очень смущает, что мы вспоминаем Патриарха Кирилла? Спросите себя, а чем это грозит вам или нашему государству? А не то же самое теперь делает ваш новый «предстоятель»? Это предписания церковных законов, а не требования Москвы, дорогие братья», – поясняет митрополит Мелетий.

При этом архиерей напоминает представителям новой Церкви, что их автокефалию никто, кроме Стамбула, не признает.

«Причина тому - «самосвятство», отсутствие «апостольской преемственности» у ваших архиереев, дерзкое попрание канонов Церкви, недействительность вашей иерархии», - пишет он.

Отвечая на обвинения в «бунте против Украинской Церкви», владыка пишет: «Мы не бунтуем народ, не идем под ваши храмы и не навязываем вашим верным свое видение. И протестов против Украинской Церкви у нас нет. Как можем мы протестовать против себя?».

Завершая ответ на обращение представителей УПЦ КП, митрополит Мелетий призывает к взаимоуважению и выражает надежду на то, что в Церковь вернется мир.

«Что делать? Как объединить наших и ваших людей в единую православную семью? Уверен, безотлагательно нам надо искать общий знаменатель. Так давайте же его искать!.. А сейчас давайте хотя бы попытаемся присмотреться друг к другу, попробуем уважать позицию оппонента», - заключает архиерей УПЦ.