Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев перечислил на благотворительность уже 1,77 миллиона гривен из зарплаты, полученной в НАК. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С момента принятия своего решения я сделал три перечисления - остаток зарплаты за январь и полную зарплату за февраль (двумя частями). Вместе 1770800 грн», – написал он.

По словам Коболева, информация о перечислении с январской зарплаты уже доступна на сайтах фондов. Данные о получении и использовании средств с февральской зарплаты фонды готовят к публикации.

Напомним, Коболев решил направить свою зарплату и премии в компании на благотворительность.