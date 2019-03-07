Боевики не пропустили на оккупированные территории Донбасса три из четырех грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд с временно оккупированной территории Украины проследовали 4 грузовика от Международного Комитета Красного Креста. При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию», - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны.