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В период с 5 по 6 марта 2019 г. стоимость LPG на АЗС выросла на 10-60 коп./л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

На АЗС Parallel в Луганской и Донецкой области автогаз подорожал на 20 коп./л, до 11,49 грн/л. Одесский оператор «Катрал» повысил цену LPG на 10 коп./л, до 11,17 грн/л. На станциях «Татнефть-АЗС-Украина» в Харьковской и Полтавской области газ подорожал до 10,80 грн/л. В Харькове, на 20 коп./л цены подняли «Укргаздобыча» и Marshal, до 10,50 грн/л. На АЗС AMIC в Киевской области газ подорожал до 10,49 грн/л.

Кроме того, рост на 30-60 коп./л наблюдался в сетях Prime, Mango, Ultra, Jazz Oil.

Таким образом, по состоянию на 06 марта 2019 года средняя розничная стоимость LPG в Украине составила 10,64 грн/л.

 
ForUm

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