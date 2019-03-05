«Украинский вопрос» был поднят на очередном заседании Священного Кинота Святой горы Афон, состоявшемся в четверг.

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На заседании были высказаны мнения, в том числе со стороны русского Свято-Пантелеимонова монастыря, о недопустимости принятия в святогорских обителях представителей новой Православной Церкви Украины, сообщает «Царьград» со ссылкой на собственные источники.

Так, Пантелеимонов монастырь выступил категорически против таких визитов. Со стороны ряда греческих обителей (Великая Лавра, Иверон, Кутлумуш и Новый Эсфигмен) высказывались противоположные мнения.

По информации источника «Царьграда», в Священном Киноте в ходе заседания было принято следующее решение: если Константинопольская Патриархия предоставит клирикам ПЦУ рекомендационные письма для посещения святогорских монастырей, Кинот не будет подтверждать их своими рекомендательными письмами.

Такая практика с давних пор действует в случае посещения Афона представителями Поместных Православных Церквей. Принятое же Священным Кинотом решение означает, что отныне каждый святогорский монастырь будет вправе самостоятельно решать, принимать ли в стенах своей обители представителей ПЦУ.

Вместо этого будут выдаваться нейтральные сопроводительные письма, в которых будет отсутствовать рекомендация святогорским монастырям принимать какую бы то ни было делегацию ПЦУ и к которым будет просто прилагаться выданное ранее рекомендательное письмо Фанара.