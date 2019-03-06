Священный синод Православной церкви Украины призвал избирателей изучить программы кандидатов на пост президента и сделать осознанный выбор 31 марта.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте ПЦУ.

«Дорогие избиратели! Мы призываем вас использовать время, оставшееся до дня голосования, для ознакомления с кандидатами и их программами, чтобы в день голосования, 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор», - отмечается в нем.

«Украина уже более пяти лет вынуждена обороняться от широкомасштабной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Поэтому в условиях навязанной агрессором нашему народу войны во время голосования следует особенно учитывать, что президент является Верховным Главнокомандующим. Поэтому от нашего выбора зависит приближение победы над агрессором и достижение не капитуляции перед врагом, к которому, говоря о мире, фактически призывают часть политиков, а настоящего справедливого мира», - заявили в ПЦУ.

Особо в Церкви подчеркнули нравственную составляющую выборов.

«Обман или подкуп избирателей, предоставление им заведомо невыполнимых обещаний, фальсификация итогов голосования является проявлением лжи, которая является нарушением заповедей Божиих. Поэтому мы призываем кандидатов в президенты и всех участников избирательного процесса помнить об ответственности не только перед человеческим законом, но и перед Богом, который видит все», - призвали в ПЦУ.

Избирателей призвали не продавать свой голос «ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания».

«Сделайте свой выбор честно и по совести, руководствуясь здравым смыслом и собственными мировоззренческими убеждениями», - говорится в обращении.

«Наша общая задача – сохранить государственность, независимость и единство Украины. Поэтому оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, способностью справиться с поставленными перед Главой государства задачами. От голоса каждого, от решения избирателей в день голосования действительно зависит, каким будет наше общее будущее. Осознанный, ответственный, честный выбор во время голосования 31 марта - наш вклад в достижение победы и мира для Украины, построения ее лучшего будущего», - резюмировали в ПЦУ.