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Заявления в СМИ о том, что в Волынской области зафиксировано почти 100 «переходов» общин УПЦ в ПЦУ в очередной раз оказались голословными.

Фото: 12 Канал

Как свидетельствует официальная статистика, на сегодняшний день на Волыни из 671 общины УПЦ официально перешла в ПЦУ, зарегистрировавшись в управлении культуры по вопросам религий и национальностей Волынской ОГА, только одна – Жидычинская, сообщает «12 канал».

«На сегодняшний день проведены собрания в общинах УПЦ. Среди общин "Киевского патриархата" пока официально переходов нет», – отметила начальник управления культуры по вопросам религий и национальностей ОГА Ольга Чубара. 

«Сейчас на Волыни действуют 1667 религиозных организаций, из них общин УПЦ – 671, УПЦ КП – 415, УАПЦ – 17», – говорится в сюжете.
ForUm

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