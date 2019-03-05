также в разделеОбщество
Росгвардия начала патрулировать Керченский мост 9
В Украине придумали новую схему махинаций с «евробляхами» 44
В «Оппозиционной платформе – За жизнь» призвали всех кандидатов в президенты осудить уничтожение антифашистского памятника во Львове 17
Гройсман пригрозил назначить министрам курс лечения зависимости от соцсетей 39
Гладковский-младший подал в суд на Бигуса 37
Комитет Европарламента одобрил отказ от перевода часов 53
Сын Гладковского собрался через суд «выписать люлей» журналистам 130
«Укроборонпром» опроверг информацию о завышении цен на приборы для Ан-26 81
Суд почти в три раза уменьшил размер залога Насирову 29
Украинцы стали есть меньше картофеля 58
В Украине объявлено штормовое предупреждение 42
На Сумщине начальника райотдела полиции задержали за вымогательство 33
4 марта. Картина дня 73
В Хмельницкой области школьника оштрафовали за буллинг учителя 91
СМИ: «Укроборонпром» закупил комплектующие с 7-кратной переплатой 211
В черниговской школе из-за отравления газом госпитализировали 7 учеников 16
Синоптики предупреждают, что зима еще вернется 70
Винничанка отдала за «снятие порчи» 5 миллионов 29

На Светлодарской дуге военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили огневую точку боевиков «Прыщ».

Волонтер Юрий Москаленко опубликовал на своей странице в Facebook видео удара.

«Когда провокации оккупантов донимают, в дело вступают проверенные профессионалы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского... Только была уничтожено огневая точка «Прыщ»... Еще одним прыщем стало меньше на теле украинской земли… Ничего лишнего - просто адекватный ответ врагу», – написал он.

Напомним, 4 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск, применив при этом 10 раз тяжелое вооружение, вследствие обстрелов один украинский защитник погиб.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
29
Теги