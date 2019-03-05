На Светлодарской дуге военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили огневую точку боевиков «Прыщ».
Волонтер Юрий Москаленко опубликовал на своей странице в Facebook видео удара.
«Когда провокации оккупантов донимают, в дело вступают проверенные профессионалы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского... Только была уничтожено огневая точка «Прыщ»... Еще одним прыщем стало меньше на теле украинской земли… Ничего лишнего - просто адекватный ответ врагу», – написал он.
Напомним, 4 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск, применив при этом 10 раз тяжелое вооружение, вследствие обстрелов один украинский защитник погиб.
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