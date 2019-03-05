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В сети опубликовано видео, на котором сторонники ПЦУ на Тернопольщине грубо выталкивают из храма женщин, применяя физическую силу.

Фото: УПЦ

На видео, опубликованном на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ, видно, как скандальный клирик УПЦ Киевского Патриархата Иван Лесик и другие активисты ПЦУ и УПЦ КП грубо выталкивают прихожанок Украинской Православной Церкви в селе Гнездычно Збаражского района на Тернопольщине. На видео также видно, что в храме присутствует полиция, однако правоохранители не вмешиваются в происходящее. При этом женщины, которых пытаются вытолкать из церкви, громко кричат.

«Просмотрев ролик с места преступления, можно составить представление о тех «мирных» методах, которые используют в ПЦУ. Скандальный клирик УПЦ КП, в свое время «прославился» на Збаражчине за политический рэкет, Иван Лесик толкает и бьет прихожанок УПЦ - в основном пожилых женщин. Такие же методы физического воздействия применяли и его помощники - сторонники ПЦУ и бойцы «Правого сектора». При этом присутствовавшие представители полиции, просто наблюдают за бесчинствами», - прокомментировали ситуацию в УПЦ.

Как сообщалось, 13 января, активисты провели собрание села, на котором часть присутствующих проголосовали за переход в новую ПЦУ. Религиозная же община решила остаться в лоне Украинской Православной Церкви. Как сообщал настоятель, тогда сторонам удалось договориться о мирном сосуществовании, представители ПЦУ обещали, что захват храма УПЦ не будет. Позже, 3 февраля, сторонники ПЦУ пытались завладеть храмом и устроили схватку у церкви. Как сообщили в УПЦ, «от рук мужчин крепкого телосложения с красно-черными нашивками на рукавах и собственно полиции пострадал настоятель религиозной общины Украинской Православной Церкви протоиерей Стефан Балан». В результате храм был опечатан. В воскресенье, 3 марта, сторонники ПЦУ с помощью бойцов «Правого сектора» Свято-Преображенский храм в селе Гнездычно захватили. Верующих УПЦ, которые зашли в храм для переговоров, вытолкали на улицу, применяя физическую силу. 
ForUm

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