также в разделеРелигия
На Волыни под предлогом «перехода» в новую Церковь захвачен храм УПЦ 13
Митрополит Онуфрий: человек должен критиковать себя, а не других 13
Православные отмечают Масленицу: что нужно и чего не нужно делать в эти дни 13
Патриарх Феофил назвал украинский церковный вопрос вызовом для мирового Православия 50
Греческий приход в Техасе перешел от Варфоломея в Русскую Церковь 55
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения украинской темы 11
В УПЦ рассказали, как чиновники участвуют в «переходах» церковных общин 32
В Тернопольской области «Правый сектор» помог представителям ПЦУ завладеть храмом УПЦ 18
Во Львове прихожане храма УГКЦ в честь Сретения Господня проголосовали за переход в ПЦУ 12
Будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате мира по гиревому спорту 15
Украина сообщит в ООН, СЕ и ОБСЕ о задержании Климента 86
Денисова рассказала, почему в Крыму задержали архиепископа ПЦУ 101
Варфоломей считает утопической идею обсуждения статуса ПЦУ 50
2 марта православные отмечают Вселенскую родительскую субботу 626
Жители села, где прошло детство Епифания, проголосовали за верность УПЦ 80
В Тернопольской области активисты ПЦУ забаррикадировали дом настоятеля религиозной общины УПЦ 39
Архиерей ПЦУ пожаловался, что на Буковине верующие остаются в УПЦ 35
Епифаний рассказал, при каких условиях может допустить представителей ЛГБТ к причастию 36

Религиозный конфликт в селе Новая Мощаница Здолбуновского района продолжается уже почти месяц. Религиозная община Рождество-Богородичного храма на приходских собраниях решила вместе со своим священником оставаться в составе УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Но часть жителей села на собрании территориальной общины проголосовала за переход в ПЦУ, сообщает пресс-служба Ровенской епархии УПЦ.

2 марта, в день поминальной субботы возле храма началось открытое противостояние из-за святыни. Спровоцировал и поддержал религиозный конфликт председатель Здолбуновской РГА Сергей Кондрачук, который сразу после богослужения приехал с группой активистов, которые вытолкали верующих УПЦ храма.

Местные жители рассказывают, что в подкрепление к сторонникам ПЦУ прибыли два автобуса с представителями «Правого сектора», а также большое количество нетрезвых мужчин, местных и не только.

Правоохранители во главе с начальником Здолбуновского отделения полиции Смаглюк С. в конфликт не вмешивались, только наблюдали.

Когда стемнело, верующие УПЦ начали молитвенное стояние перед входом в захваченную церковь.

В воскресенье 3 марта верующие УПЦ молились в церковном доме, в захваченном храме - сторонники ПЦУ.

На богослужение 3 марта пришло около 50 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
10
Теги