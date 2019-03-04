Религиозный конфликт в селе Новая Мощаница Здолбуновского района продолжается уже почти месяц. Религиозная община Рождество-Богородичного храма на приходских собраниях решила вместе со своим священником оставаться в составе УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Но часть жителей села на собрании территориальной общины проголосовала за переход в ПЦУ, сообщает пресс-служба Ровенской епархии УПЦ.

2 марта, в день поминальной субботы возле храма началось открытое противостояние из-за святыни. Спровоцировал и поддержал религиозный конфликт председатель Здолбуновской РГА Сергей Кондрачук, который сразу после богослужения приехал с группой активистов, которые вытолкали верующих УПЦ храма.

Местные жители рассказывают, что в подкрепление к сторонникам ПЦУ прибыли два автобуса с представителями «Правого сектора», а также большое количество нетрезвых мужчин, местных и не только.

Правоохранители во главе с начальником Здолбуновского отделения полиции Смаглюк С. в конфликт не вмешивались, только наблюдали.

Когда стемнело, верующие УПЦ начали молитвенное стояние перед входом в захваченную церковь.

В воскресенье 3 марта верующие УПЦ молились в церковном доме, в захваченном храме - сторонники ПЦУ.

На богослужение 3 марта пришло около 50 человек.