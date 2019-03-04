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Единственный бренд Украины Ukraine Now признан победителем в номинации «Ребрендинг года: меняйся или иди домой» по версии X-Ray Marketing Awards 2018. Кроме того, второе место бренд занял в номинации «Революция коммуникаций», сообщает правительственный портал.

Х-Ray Marketing Award – это ежегодная премия, где лучшие маркетинг-команды и кампании Украины определяются путем голосования. В этом году шорт-лист был сформирован на основе наиболее популярных материалов и самых громких и заметных кампаний, запущенных в прошлом году. Голосование-2018 происходило в следующих номинациях: «Коммуникационная стратегия года», «Открытие года», «Ребрендинг года», «Провал года», «Блиц года», «Неоднозначность года», «Маркетинг-директор года», «СЕО/владелец бизнеса, ориентированный на маркетинг».

Напомним, бренд Украины Ukraine Now получил одну из самых престижных премий в области дизайна - Red Dot Design Award - в категории Corporate Identity.

Кабинет Министров одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд «Ukraine now ua» («Украина сейчас») в мае 2018 года.
ForUm

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