В селе Гнездично Збаражского района на Тернопольщине 3 марта сторонники ПЦУ, вопреки всем договоренностям, с помощью бойцов «Правого сектора» завладели храмом Преображенской религиозной общины УПЦ. Руководил процессом и лично принимал участие в избиении верующих клирик Киевского патриархата, который в свое время «прославился» на Збаражчине за политический рэкет, Иван Лесик.

Фото: УПЦ

Ровно месяц назад, после столкновений у церкви со сторонниками ПЦУ и полицией попал в больницу настоятель прихода протоиерей Стефан Балан. Комментируя Информационно-просветительскому отделу УПЦ ситуацию, которая сложилась 3 марта, священник рассказал, что на этот раз радикалы и активисты во главе с клириком УПЦ КП начали бить верующих.

«Наших людей просто выбрасывали из храма на улицу», — отметил он и пояснил, что столкновение произошло в связи с тем, что община ПЦУ в очередной раз нарушила договоренности и спровоцировала конфликт в селе.

«Месяц назад, когда представителям ПЦУ не удалось завладеть храмом, они потребовали, что для сохранения мира в селе, богослужения будут совершаться поочередно на улице, а храм будет опечатан, ключи от храма находились у них, — сказал отец Стефан. — А сегодня их община во главе с отцом Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать богослужения. Когда по завершении службы в храм зашли наши верующие и попросили предоставить возможность и общине УПЦ совершить богослужение в храме, получили резкий отказ».

Еще некоторое время, по сообщению настоятеля, продолжались переговоры, в это время вход в церковь блокировали 15-20 бойцов «Правого сектора».

«Сложилась такая ситуация, что в храме находилось около 30 членов религиозной общины УПЦ, вся община ПЦУ, часть «Правого сектора» и полиция. После криков и толканий, сторонники ПЦУ во главе со священником Лесиком под крики «москалям здесь не быть» начали бить и выбрасывать из церкви на улицу верующих УПЦ», — рассказал протоиерей Стефан.

«В очередной раз произошло грубое нарушение прав человека, избиты невинные люди», — констатировал настоятель религиозной общины УПЦ, которая оказалась совершенно незащищенной в ситуации грубого нарушения их прав и свобод.

13 января активисты провели собрание села, на котором часть присутствовавших проголосовала за переход в ПЦУ. Религиозная же община решила остаться в лоне Украинской Православной Церкви. Как сообщал настоятель, тогда сторонам удалось договориться о мирном сосуществовании, представители ПЦУ обещали, что захвата храма УПЦ не будет. Позже, 3 февраля, сторонники ПЦУ попытались завладеть храмом и устроили потасовку у церкви, особенно от рук мужчин крепкого телосложения с красно-черными нашивками на рукавах и собственно полиции пострадал настоятель религиозной общины Украинской Православной Церкви протоиерей Стефан Балан. В результате храм был опечатан.