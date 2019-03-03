На 66 году жизни скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк.

Об этом сообщил в Facebook Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

«До глубины души задело известие о смерти актера Сергея Романюка ... Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с "Новым театром" и мог дать фору любому молодому. От него шел невероятный позитив и такая душевная, ненавязчивая мудрость. Мало что в этом скромном, простом человеке выдавало звезду экранов, народного артиста ... Покойтесь с миром! Мы обязательно будем помнить Сергея Романюка - великого актера и Человека», - написал Марцинкив.

Сергей Романюк - украинский актер, член Национального союза кинематографистов Украины. Родился 21 июля 1953 года в Кривом Роге на Днепропетровщине. Народный артист Украины (1998). С 1972 года работал в Ивано-Франковском академическом областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко. Актер снялся почти в 40 фильмах, сыграл около сотни ролей. Главной считал роль Митрополита Шептицкого в фильме «Владыка Андрей».

Кроме активных съемок в кино, в 2004 году Сергей снялся в клипе группы «ВИА Гра» на песню «Биология».