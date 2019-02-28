На побережье Азовского моря будут установлены современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения.

Об этом сказал на брифинге помощник председателя ГПСУ Олег Слободян, сообщает Укринформ.

«В связи с новым витком агрессии России в Азовском и Черном морях, Госпогранслужба Украины вынуждена была перестроить систему охраны и обороны морских рубежей, а также усилить морскую составляющую своей деятельности», - сказал Слободян.

Он отметил, что в прошлом году в том числе развернуто Региональное управление морской охраны. Все морские подразделения - от Дуная до Азова, сейчас выведены под одно командование в рамках совместного плана со штабом ООС и ВМС ВСУ Украины. Также проходит увеличение количества отделов специальных действий на воде, их комплектование и обучение персонала, реорганизация существующих подразделений и тому подобное. На прошлой неделе на правительственном уровне поддержана и реализована инициатива Администрации Госпогранслужбы о создании еще одного отряда морской охраны в г. Измаил.

Слободян также подчеркнул, что уже в этом году корабли Госпогранслужбы совершили более 30 выходов в море, осмотрели 20 судов, отработали около 10 боевых упражнений и более 60 тактических задач.

Кроме того, он отметил об изучении специалистами ведомства разных проектов патрульных кораблей среднего класса, имеющихся на вооружении стран с развитой системой охраны морских границ.

Отдельно Слободян акцентировал внимание на мерах по усовершенствованию системы освещения надводной обстановки.

«Это касается и побережья Азовского моря, где в настоящее время на 5 постах технического наблюдения уже установлены 5 новых пограничных башен и модулей для несения службы. Уже в этом году на этих объектах планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения. Это позволит пограничникам эффективно наблюдать за надводной обстановкой и своевременно обнаруживать цели на больших расстояниях. Так малая цель (катер, лодка) при благоприятных погодных условиях может быть обнаружена на расстоянии до 12 миль», - сказал он.