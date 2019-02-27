Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в рамках второго саммита во вьетнамской столице Ханое.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yonhap.

«Ким Чен Ын и Трамп встретились в отеле Ханоя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры пожали друг другу руки и обменялись несколькими приветственными фразами.

По словам Трампа, он ожидает, что второй саммит с лидером КНДР пройдет успешно.

Второй саммит с участием президента США и лидера КНДР будет проходить в Ханое 27-28 февраля.

Как сообщал ForUm, 12 июня 2018 президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

При этом санкции США против КНДР остаются в силе.

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР.