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В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией пресекли деятельность организованной группировки, участники которой занимались хищением государственной нефти на территории региона, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Полтавской и Сумской областей систематически похищали нефть из нефтепроводов, расположенных в Ахтырском районе.

Злоумышленники осуществляли несанкционированные «врезки» в нефтепроводы и, используя специальное оборудование, перекачивали похищенную продукцию в автоцистерны. Затем сырье доставляли на частные предприятия в другие регионы, где реализовывали коммерческим структурам для переработки.

По предварительным оценкам стоимость похищенных только с начала года нефтепродуктов составляет около ста тысяч гривен.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли средства связи, поддельные автомобильные номера и орудия для незаконных «врезок».

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса Украины организатору незаконной схемы сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим фигурантам дела. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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