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Представители Волынской епархии Украинской Православной Церкви 25 февраля встретились с правоохранителями, которые занимают руководящие должности в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области.

Фото: УПЦ

Во время беседы речь шла о сложной ситуации, сложившейся в сфере межконфессиональных отношений в регионе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Заместитель начальника ГУНП в Волынской области Сергей Козак и начальник управления превентивной деятельности Владимир Солоненко пообщались с секретарем Волынской епархии протоиереем Николаем Бондаруком, вице-секретарем епархии протоиереем Валерием Мучаком, председателем епархиального отдела «Церковь и общество протоиереем» Александром Богдановым.

Также к разговору присоединились председатель юридического епархиального отдела, благочинный Луцкого районного округа протоиерей Петр Приступа, благочинный Луцкого городского округа протоиерей Владимир Литвенчук, глава информационного отдела Волынской епархии протоиерей Олег Точинский.

В ходе встречи стороны обсудили причины и возможные выходы из кризиса, который наблюдается на отдельных приходах в населенных пунктах Волыни. Участники встречи достигли договоренности о скоординированной работе ради дальнейшего недопущения нарушений прав верующих и законного урегулирования межконфессиональных конфликтов.
ForUm

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