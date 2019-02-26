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Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве относительно жителей региона, которые принимали участие в террористической организации «ЛНР» и способствовали ее деятельности (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время досудебного расследования установлено, что в течение 2017-2018 годов на территории области действовала сеть информаторов «ЛНР», которые осуществляли сбор и передачу данных боевикам о месте дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных сил Украины, а также правоохранительных органов, задействованных в районе проведения АТО и ООС.

«Разглашение указанных сведений повредило и могло нанести ущерб обороноспособности государства в еще больших масштабах», - говорится в сообщении.

В сеть пособников боевиков входили две женщины, проживавшие в подконтрольных украинской власти Лисичанске и Рубежном, а также мужчина с Кременной, деятельность которых координировал с оккупированной территории участник незаконного вооруженного формирования «народная милиция» «ЛНР». В дальнейшем террорист передавал полученную информацию своему куратору - гражданину Российской Федерации.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов изъяты электронные устройства, с помощью которых осуществлялась передача информации боевикам.

Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации «ЛНР» и содействие ее деятельности). Сейчас двум информаторам «ЛНР» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе о причастности к его совершению других лиц.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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