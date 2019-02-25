также в разделеОбщество
Военные задержали в ОРЛО «народного милиционера ЛНР» 6
Монастырь, который возглавлял одиозный «Паша-Мерседес», перешел в ПЦУ 29
НОТУ и MARUV не договорились по «Евровидению-2019» 64
«Укроборонпром» завершил испытания БТР-4 с новыми корпусами 25
УГКЦ ответила на призыв Филарета не проводить службу в Святой Софии 40
Замана о подозрении: Ниже моего достоинства читать эту галиматью 34
Дуда обвинил УПА и дивизию «Галичина» в геноциде поляков 30
Балуха могут перевести в колонию в Тверской области 13
Французский адвокат обвинил главу ВСП и его окружение в коррупции 24
На Сумщине первая община перешла в ПЦУ 16
Аваков – Березенко: Не надо волноваться, что ты фигурант дела 40
Источник: В Макеевке подорвали авто с командиром «МВД ДНР» 65
Заману подозревают в госизмене 93
Командира Ривненского полигона поймали на взятке в $10 тысяч 36
Мэра Херсона облили водой из-за переименования улицы в честь Гандзюк 151
Правоохранители задержали экс-главу Генштаба Заману 139
Нападение на украинских моряков: еще 7 военным РФ сообщили о подозрении 46
СБУ блокировала механизм финансирования террористов 38

В ближайшие сутки погоду в Украине определит влажная и умеренно-теплая воздушная масса, сообщает «Новое Время» со ссылкой на Укргидрометцентр.

На большей части территории страны ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах большинства областей местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях до 7° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве днем синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

В среду, 27 февраля, существенных осадков не ожидается, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой снег. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 5° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги