В ближайшие сутки погоду в Украине определит влажная и умеренно-теплая воздушная масса, сообщает «Новое Время» со ссылкой на Укргидрометцентр.

На большей части территории страны ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах большинства областей местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях до 7° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве днем синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

В среду, 27 февраля, существенных осадков не ожидается, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой снег. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 5° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.