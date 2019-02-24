Вчера, 23 февраля, в поселке Партизанском Днепропетровской области на заброшенной ферме возле элеватора на мужчину упала железобетонная плита, сообщили пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибшему было около 45 лет.
В 14:08 спасатели с помощью пневматических подушек и гидравлического оборудования подняли обломок разрушенной железобетонной стены и извлекли тело погибшего мужчины.
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